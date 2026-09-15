Auraiya News: धूप खिलते ही खेतों में रौनक, शिमला मिर्च की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार

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किसानों के अनुसार लगातार बारिश से खेतों में पानी भरने के कारण रोपाई प्रभावित होने की आशंका थी। अब मौसम खुलने से खेत तैयार कर कतारों में पौधे लगाना आसान हो गया है। रामपुर बामपुरा के किसान मोनू शाक्य ने बताया कि मौसम साफ होने से रोपाई के लिए उपयुक्त समय मिल गया है। धूप निकलने से पौधों का जमना और उनकी वृद्धि बेहतर होगी। किसानों का मानना है कि समय पर रोपाई पूरी होने से फसल को विकसित होने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।यदि आगे बारिश भी होती है, तो तब तक मजबूत हो चुके पौधों को नुकसान की संभावना काफी कम रहेगी। किसान जरूरत के अनुसार सिंचाई कर खेतों को तैयार कर रहे हैं। इस बार अनुकूल मौसम के चलते शिमला मिर्च की बेहतर पैदावार और अच्छी आमदनी की उम्मीद जताई जा रही है।