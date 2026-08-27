Auraiya News: बुजुर्ग महिलाएं करेंगी बस में मुफ्त सफर

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रक्षाबंधन पर महिलाओं को सहयात्री सहित तीन दिनों तक निशुल्क बस यात्रा का उपहार दिया गया। इस योजना का लाइव प्रसारण औरैया के कलक्ट्रेट परिसर में देखा गया। राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इस पहल को मातृशक्ति के सम्मान और सुविधा के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। गुड़िया कठेरिया और सर्वेश कठेरिया ने इसे रक्षाबंधन पर बहनों के लिए मुख्यमंत्री का विशेष उपहार बताया। इस अवसर पर जिलाधिकारी बृजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती, मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल सहित कई अधिकारी व महिलाएं उपस्थित रहीं।

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औरैया। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकती हैं।