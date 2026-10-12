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Auraiya News: बाजार आई वृद्धा से टप्पेबाजी, लॉकेट लेकर भागे बाइक सवार

Mon, 12 Oct 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:02 AM IST
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Elderly woman swindled after returning from the market; bike-borne men fled with her locket.
अजीतमल। कस्बे में 75 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ बाइक सवार दो शातिर युवकों ने टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। मां दुर्गा ज्वैलर्स के सामने युवकों ने रुपये मांगने के बहाने महिला को उलझाया और बातों-बातों में उनसे सोने का लॉकेट उतरवाकर भाग गए।
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कस्बे के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी कैलाशी देवी ने बताया वह फफूंद रोड स्थित बाजार गई थीं। उन्होंने बताया कि मां दुर्गा ज्वैलर्स के सामने बाइक सवार आए और बातों में उलझा लिया। बाद में उनका लॉकेट उतार कर बाइक लेकर मौके से भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि फुटेज खंगालने के बाद भी फिलहाल कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। प्राथमिक जांच में मामला संदिग्ध लग रहा है। फिर भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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