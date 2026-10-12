Auraiya News: गोमती एक्सप्रेस व अलीगढ़ पैसेंजर निरस्त, महानंदा लेट

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दिल्ली जाने वाली महत्वपूर्ण गोमती एक्सप्रेस रविवार को निरस्त रही। इसके अलावा नियमित रूप से चलने वाली अलीगढ़ पैसेंजर के भी निरस्त रहने से यात्रियों को आवागमन में भारी असुविधा हुई। उधर, ट्रेनों की लेटलतीफी का सिलसिला यहीं नहीं थमा। डाउन महानंदा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय दोपहर 12:59 बजे के स्थान पर चार घंटे की देरी से शाम 4:59 बजे स्टेशन पर पहुंची। इसके चलते छोटे बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों को धूप में घंटों प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। रेलवे की इस सुस्त कार्यशैली के प्रति यात्रियों में रोष देखने को मिला।

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दिबियापुर। रेल यात्रियों के लिए रविवार का दिन मुसीबतों भरा साबित हुआ। ट्रेनों के अचानक निरस्त होने और उनके घंटों की देरी से चलने के कारण यात्रियों को स्टेशन पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे की अव्यवस्था से यात्रियों की दिनभर की योजनाएं धरी की धरी रह गईं।