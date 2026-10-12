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Auraiya News: दिवाली से पहले साढ़े छह क्विंटल विस्फोटक सामग्री बरामद

Mon, 12 Oct 2026 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:08 AM IST
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6.5 quintals of explosive material seized ahead of Diwali.
अजीतमल/अटसू। दिवाली से पहले अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री तैयार करने के संभावित ठिकानों पर रविवार को पुलिस व अग्निशमन की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान इस्लाम नगर और अटसू के रामनगर से करीब साढ़े छह क्विंटल विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
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सीओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इस्लाम नगर में मोहम्मद असलम, रहीस, अशमी, भूरी बेगम के घर पर छापेमारी के दौरान करीब साढ़े चार क्विंटल विस्फोटक सामग्री मिली। इसमें कुछ सामग्री तैयार और कुछ अधबनी अवस्था में थी। वहीं, अटसू चौकी क्षेत्र के रामनगर में बबली और रजिया, नफीसा के कब्जे से करीब सवा दो क्विंटल विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बताया कि दो अलग-अलग जगह पर बराबर को कोतवाली में सुरक्षित रखवा दिया गया। मामले के साथ के खिलाफ कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी गई।
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