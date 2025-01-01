Auraiya News: मेवे के दाम उछले, फीकी पड़ सकती पकवान की मिठास

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उछाल के कारण आम लोगों की पहुंच से पकवान दूर होते नजर आ रहे हैं, इससे खरीदार जरूरत से कम खरीदारी कर रहे हैं। गौतम गुप्ता ने बताया कि थोक मंडियों से ही माल महंगा आ रहा है, इसके कारण हमें भी बढ़े हुए दामों पर माल बेचना पड़ रहा है। आवक कम होने और मांग बढ़ने से कीमतों में यह उछाल आया है।गृहिणी सुमन देवी ने बताया कि हर साल जन्माष्टमी पर तरह-तरह के मेवे के पाक और पंजीरी बनती है। इस बार मेवे के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। परंपरा निभानी है इसलिए भोग के लिए प्रसाद तो बनाएंगे लेकिन मात्रा आधी करनी पड़ रही है।मेवे के दामों की स्थिति (रुपये प्रति किग्रा)पहले अबमखाने 1150 1100 रुपयेकिशमिश 400 450 रुपयेछुआरे 250 280 रुपयेचिरौंजी 1200 1400 रुपयेकाजू 1000 1200 रुपयेपिस्ता 1500 1600 रुपयेगिरी 400 450 रुपयेआसमान छू रहे मेवे के दामघर के खर्च पहले से ही बढ़े हुए हैं, ऊपर से त्योहार पर ड्राई फ्रूट्स के रेट आसमान छू रहे हैं। काजू और चिरौंजी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में सीमित मात्रा में ही खरीदारी कर पा रहे हैं। - आरती कुशवाहाव्यापार पर पड़ रहा असरजन्माष्टमी पर मेवों की बिक्री काफी अच्छी होती है लेकिन इस बार बढ़ी हुई कीमतों के कारण ग्राहक आधा या एक किलो की जगह केवल पाव भर ही माल खरीद रहे हैं। इससे व्यापार पर सीधा असर पड़ा है। - राहुल, व्यापारी