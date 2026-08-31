औरैया: घर लौट रहे मजदूर पर सांड ने बोला हमला, पानी भरे खेत में गिरने से मौत

तलाश में निकली पत्नी तो खेत में मिले

काफी देर तक गजेंद्र के घर नहीं पहुंचने पर पत्नी अर्चना को चिंता हुई। वह उनकी तलाश में खेत की ओर निकल गईं। कुछ दूरी पर एक खेत में गजेंद्र अचेत अवस्था में पड़े मिले। उन्हें देखते ही पत्नी ने शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गजेंद्र को पानी से बाहर निकाला। परिजन उन्हें आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार लेकर पहुंचे। वहां डॉ. संजय बाजपेई ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।