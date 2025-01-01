Auraiya News: बच्चों में तेजी से बढ़ रहा डायरिया

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मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में भी मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। हर दिन करीब तीन से पांच हजार के बीच मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें दस्त, उल्टी और कमजोरी की शिकायत वाले मरीजों की संख्या अधिक है। कुछ मरीजों का रक्तचाप कम होने की समस्या के साथ भी इलाज किया जा रहा है।डॉक्टरों के अनुसार, मौसम में बदलाव के दौरान दूषित पानी और संक्रमित भोजन के सेवन से डायरिया का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में पानी की कमी तेजी से होने से बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में अभिभावकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। चिकित्सकों ने बच्चों को साफ और उबला हुआ पानी पिलाने व ताजा भोजन कराने की सलाह दी है। दस्त होने पर बच्चे को बार-बार ओआरएस का घोल देने को कहा गया है। लगातार दस्त या उल्टी होने, बच्चा सुस्त पड़ने अथवा पेशाब कम होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई है।सात दिन में 40 लाख की दवाओं की खपतमेडिकल कॉलेज में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से पिछले 15 दिन में 40 लाख की दवाओं की खपत गई है। सप्ताह भर पहले तक मेडिकल कॉलेज में सीएचसी स्तर से दवा मंगवा कर काम चलाया जा रहा है। हालांकि अब दवाओं की फिर से खरीद हो गई।