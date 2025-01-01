Auraiya News: मिठाई की दुकान धमाके से फटा सिलिंडर, चार घायल

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अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मुरादगंज कस्बा स्थित चौराहे पर मनोज पोरवाल उर्फ छुन्ना की मिठाई की दुकान है। शनिवार दोपहर लगभग एक बजे दुकान के पड़ोस में स्थित गोदाम के बेसमेंट से दुकान के ही चार कर्मचारी सामान निकाल रहे थे। उसी समय बेसमेंट में रखे सिलिंडरों में से एक सिलिंडर जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि बेसमेंट की छत फट गई और उसका मलबा 50 फीट दूर तक बिखर गया।गोदाम की पहली मंजिल पर लगा टिन शेड भी धमाके से उड़ गया। इसमें सामान निकाल रहे कर्मचारी ईलू (18), विपिन (22), अतुल (19), व गौरव (19) गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज लगभग 500 मीटर दूर तक सुनाई दी। इससे लोग घटनास्थल की ओर भाग पड़े। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर एएसपी आलोक मिश्रा के साथ ही सीओ अजीतमल शैलेंद्र सिंह, कोतवाल विनोद कुमार के साथ ही प्रशासनिक अमला इकट्ठा हो गया।फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ ही फॉरेंसिक टीम की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। इस बीच दुकानदार मनोज पोरवाल ने एंबुलेंस का इंतजार न करके निजी वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एएसपी आलोक मिश्रा ने बताया कि सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गई है और कानून व्यवस्था सामान्य है।मौके पर नहीं मिला सिलिंडरगैस सिलिंडर फटने की सूचना पर दमकल के अधिकारी पहुंचे तो लेकिन जांच पूरी न कर सकें। अधिकारियों के अनुसार मौके पर उन्हें फटा हुआ सिलिंडर ही नहीं मिला। ऐसे में आशंका यह जताई जा रही है कि हो सकता है कि यहां घरेलू सिलिंडर का इस्तेमाल हो रहा हो और उसे वहां से हटा दिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह ने बताया कि दुकान के अंदर फटे सिलिंडर के अवशेष ही नहीं मिले हैं। झुलसे लोगों से इस बारे में पूछताछ की जाएगी।