Auraiya News: खुले सीवर टैंक में गिरने से सभासद के मासूम पुत्र की मौत

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काफी देर तक जब रुद्र नजर नहीं आया तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। करीब डेढ़ घंटे बाद लोगों की नजर खुले सीवर टैंक पर पड़ी, जहां मासूम पानी में उतराता दिखा। परिजन ने उसे बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विज्ञापन



सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के बारे में परिजन व मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की। परिजन ने पुलिस से पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। काफी देर तक जब रुद्र नजर नहीं आया तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। करीब डेढ़ घंटे बाद लोगों की नजर खुले सीवर टैंक पर पड़ी, जहां मासूम पानी में उतराता दिखा। परिजन ने उसे बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के बारे में परिजन व मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की। परिजन ने पुलिस से पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।

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औरैया। मोहल्ला आर्य नगर निवासी सभासद पिंकी राजपूत पत्नी कुलदीप का दो वर्षीय बेटा रुद्र सोमवार शाम घर के बाहर खेल रहा था। पास ही सभासद का दूसरा मकान है, जहां नया सीवर टैंक बना था। टैंक में पानी भरा था और उसका ढक्कन नहीं था। खेलते-खेलते मासूम अचानक सीवर टैंक में गिर गया और गहरे पानी में चला गया।