फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Convicted gangster sentenced to seven years after pleading guilty.

Auraiya News: जुर्म स्वीकार करने पर गैंगस्टर के दोषी को सात साल की सजा

Tue, 08 Sep 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 08 Sep 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Convicted gangster sentenced to seven years after pleading guilty.
औरैया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनय प्रकाश सिंह ने अजीतमल कोतवाली पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार गांव फूलपुर निवासी छोटे सिंह उर्फ अमर सिंह का जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। दोषी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस सजा में जेल में निरुद्ध दोषी की रिहाई की स्थिति बन गई है।
विज्ञापन

कोतवाली अजीतमल क्षेत्र के गांव फूलपुर निवासी छोटे सिंह को पुलिस ने वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। काफी समय से जेल काट रहे आरोपी ने जेल से जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। वह इटावा जेल में दो मार्च 2007 से 14 नवंबर 2014 तक व 31 जुलाई 2026 से वर्तमान समय तक निरुद्ध रहा।
विज्ञापन

सोमवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सजा को जेल में बिताई गई अवधि में समायोजित करने का आदेश दिया। दोषी सात साल से अधिक की जेल काट चुका है। ऐसे में इस फैसले से उसकी रिहाई की स्थिति बन गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed