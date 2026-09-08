Auraiya News: बालवाटिका के बच्चों को भी मिलेगी मुफ्त यूनिफॉर्म और जूता-मोजा

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बीएसए संजीव कुमार ने बताया कि योजना के तहत बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते-मोजे की तय राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए पात्र बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों का ब्योरा और आवश्यक दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले तक प्री-प्राइमरी कक्षाओं (आंगनबाड़ी केंद्र/बालवाटिका) के छोटे बच्चों को यह सुविधा नहीं मिलती थी, केवल कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को ही यूनिफॉर्म की राशि दी जाती थी।सरकार के इस कदम से गरीब और ग्रामीण इलाकों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब छोटे-छोटे बच्चे भी स्मार्ट यूनिफॉर्म और जूते-मोजे में स्कूल आएंगे, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ेगा और स्कूलों में उपस्थिति दर में भी सुधार देखने को मिलेगा।