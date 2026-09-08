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Auraiya News: अंडरपास में सज रहीं दुकानें, जाम और गंदगी से लोग परेशान

Tue, 08 Sep 2026 12:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 08 Sep 2026 12:20 AM IST
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Shops springing up in the underpass; people troubled by traffic jams and filth.
जालौन चौराहे पर अंडर ब्रिज के नीचे सजी दुकानें। संवाद
औरैया। शहर के प्रमुख दयालपुर, खानपुर चौराहा और जालौन चौराहे पर बने पुलों के अंडरपास में रोजाना दुकानें सज रही हैं। इसके कारण न केवल दिनभर यातायात प्रभावित होता है। बल्कि पुलों के नीचे गंदगी का अंबार भी लग रहा है। लोगों और राहगीरों का निकलना दूभर हो गया है।
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दयालपुर स्थित अंडरपास में ठेले और फड़ वालों ने इस कदर कब्जा जमा रखा है कि मुख्य मार्ग बेहद सकरा हो गया है। सुबह से शाम तक वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। पैदल चलने वालों को भी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ता है। जालौन चौराहे के पास बने पुल के नीचे ठेले वालों ने पूरी तरह से बाजार सजा लिया है। खरीदारी करने आने वाले लोग अपने वाहन भी सड़कों पर ही खड़े कर देते हैं, जिससे चौराहे पर हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है और आवागमन पूरी तरह प्रभावित होता है।
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पूर्व में भी विशेष अभियान चलाकर अंडरपास से अवैध रूप से संचालित ठेलों को हटवाया गया था। जल्द ही दोबारा अभियान चलाकर अतिक्रमण कारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें वहां से हटने की सख्त हिदायत दी जाएगी।
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- आशीष पांडेय, सफाई निरीक्षक
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