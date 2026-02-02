Auraiya News: अश्लील गानों और डांस की सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों में झड़प

विज्ञापन







समिति के पदाधिकारी आशीष मिश्रा, प्रधान छोटेलाला ने बताया कि मंगलवार रात को मंच पर रामवन गमन की लीला का मंचन चल रहा था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे पुलिस अचानक मौके पर पहुंच गई और आयोजन को बंद करने का दबाव बनाने लगी। पदाधिकारियों का कहना है कि जब इसका विरोध किया गया तो पुलिस ने लोगों को लाठी मारी। जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस पूरी घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस और स्थानीय लोग आपस में बहस करते और एक-दूसरे की खींचतान करते नजर आ रहे हैं। विरोध और विवाद के बाद रामलीला के मंचन को रोक दिया गया। वहीं, बुधवार को आगामी आयोजनों को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। सीओ शैलेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि लाठी मारने का आरोप गलत है। स्थिति को देखते हुए मंचन बंद करा दिया गया था। पुलिस को अश्लील गाने व डांस के वीडियो भेजे गए थे। इसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों को समझाकर रामलीला का आयोजन शुरू करा दिया गया है।

विज्ञापन

अयाना। थाना क्षेत्र के रोशंगपुर गांव में आयोजित रामलीला के दौरान मंगलवार रात अश्लील गाने और डांस की शिकायत पर पहुंची पुलिस और समिति के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस ने रामलीला को बीच में ही बंद करवा दिया। इस दौरान समिति के सदस्यों और ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठी चलाने का आरोप लगाया है। अश्लील गाने पर डांस होने का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।