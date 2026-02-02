Auraiya News: क्रॉसिंग पर जाम से जूझ रहे लोग, बाईपास का इंतजार

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बाईपास निर्माण के लिए राजस्व विभाग की ओर से जमीन संबंधी रिपोर्ट सेतु निगम को सौंपी जा चुकी है। हालांकि, अब तक 150 किसानों की जमीनों का बैनामा नहीं हो सका है। जमीन संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं, नहर पर नया और चौड़ा पुल बनने से भी लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी। विज्ञापन



स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण कस्बे के अंदर और आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इससे व्यापारियों के साथ ही नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को परेशानी होती है। बाईपास बनने से भारी वाहनों को कस्बे के अंदर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा और आवागमन सुगम हो सकेगा। बाईपास निर्माण के लिए राजस्व विभाग की ओर से जमीन संबंधी रिपोर्ट सेतु निगम को सौंपी जा चुकी है। हालांकि, अब तक 150 किसानों की जमीनों का बैनामा नहीं हो सका है। जमीन संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं, नहर पर नया और चौड़ा पुल बनने से भी लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी।स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण कस्बे के अंदर और आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इससे व्यापारियों के साथ ही नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को परेशानी होती है। बाईपास बनने से भारी वाहनों को कस्बे के अंदर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा और आवागमन सुगम हो सकेगा।

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औरैया। अछल्दा कस्बे की 13बी रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेनों के लगातार आवागमन के कारण फाटक अक्सर लंबे समय तक बंद रहता है। इससे राहगीरों, बाइक सवारों, कार चालकों और ग्रामीणों को जाम में फंसकर परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार एंबुलेंस भी जाम में फंस जाती हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कस्बे के बाहर करीब 1800 मीटर लंबे बाईपास के निर्माण की योजना बनाई गई है। इसके लिए लगभग एक साल पहले 73 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट जारी किया जा चुका है, लेकिन निर्माण कार्य की रफ्तार अभी धीमी है।