Auraiya News: तार काटने के शक में दो पक्ष भिड़े, नौ घायल

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दोनों ओर से लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले। एक पक्ष के सुधीर कुमार ने रंजिश के तहत हमले का आरोप लगाया। उनके पक्ष से चिरौजी लाल (65), विजय शंकर (40), वैष्णवी (13), रजनी और अन्नपूर्णा (60) घायल हुए। दूसरे पक्ष के रणधीर सिंह ने पहले पक्ष पर गाली-गलौज और हमला करने का आरोप लगाया। इस पक्ष से सचिन (25), रणधीर (30), मानसिंह (65) और रेशमा देवी (60) घायल हुए। कोतवाल विनेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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बिधूना। नारायणपुर भानु गांव में मंगलवार रात विद्युत तार काटने के शक में दो पक्षों में मारपीट हुई। इसमें महिला और बच्चों सहित नौ लोग घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत नाजुक है। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया।