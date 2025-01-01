Auraiya News: सड़क पर घूम रहे गोवंशों के संरक्षण पर लगाई रोक

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यूपी के कई जिलों में गोवंश लंपी वायरस के चपेट में आ गए हैं। इसके चलते शासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत गोशालाओं में संरक्षित व पशुपालकों की गोवंशों का टीकाकरण होना है। इसके लिए विभाग के पास 48 हजार वैक्सीन भी आ गई हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का दावा है कि सभी गोशालाओं में संरक्षित 6170 गोवंशों को टीकाकरण करा दिया गया है। उनका कहना है कि लंपी वायरस एक-दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है।इसके चलते गोशालाओं में नए गोवंशों की आमद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके चलते शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में 800 से ज्यादा गोवंश सड़कों पर लोगों की जान की आफत बनकर घूम रहे हैं। जैसे ही लंपी वायरस का प्रभाव कम होने लगेंगे, उसके बाद नए गोवंशों को संरक्षित किया जाएगा।घटनाओं पर एक नजरआठ अगस्त को इटावा के श्याम सुंदर कानपुर से टाइल्स पाउडर लेकर लोडर से ग्वालियर जा रहे थे। अजीतमल क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव के पास नेशनल हाईवे-19 के ओवरब्रिज पर मवेशी आ गया तो ब्रेक लगा दी। लोडर चालक अनियंत्रित होकर पीछे से घुस गया। इससे 20 वर्षीय विशाल निवासी ग्राम हथुमा, थाना डेरापुर, कानपुर देहात को मौत हो गई थी।नौ अगस्त को एरवाकटरा थाना परिसर के पास वाली गली में बृजपाल सिंह अपने घर से चौराहे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक आवारा सांड़ ने उन पर हमला कर दिया। हादसे में उनके बाएं पैर और सीने की पसलियां टूट गईं। इलाज के दौरान 20 अगस्त को उनकी मौत हो गई।-सहार थानाक्षेत्र के गांव पुरवा रावत निवासी किसान गजेंद्र सिंह को 30 अगस्त को सांड़ ने हमला कर दिया था। हमले में किसान खेत में भरे पानी में गिर गया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी।सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव भगौतीपुर निवासी अरविंद (28) तीन माह पहले 28 मई की रात खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सांड़ ने उनपर हमला कर दिया था। घायल किसान को परिजन जिला अस्पताल ले गए। वहां उनकी मौत हो गई थी।अजीतमल थानाक्षेत्र के ग्राम बारेपुर निवासी किसान अमर सिंह यादव (75) पर आवारा सांड़ ने 25 मार्च 2025 को हमला कर दिया था। किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।गोवंशों व गोशाला की स्थितिनगरीय गोशाला- 09ग्रामीण गोशाला- 33कुल- 42संरक्षित गोवंश- 6170लंपी वायरस की उपलब्ध वैक्सीन- 48 हजारजिले में कुल गोवंश- 69100गोशालाओं में लंपी वायरस से बचाव के लिए गोवंशों को वैक्सीन लगा दी गई है। सड़क पर घूम रहे गोवंशों को संरक्षित करने से लंपी वायरस फैलने की संभावना है। इसके चलते नए गोवंशों के संरक्षण के लिए रोक लगा दी गई है। सबसे पहले बॉर्डर क्षेत्र की गोशालाओं में वैक्सीनेशन कराया गया है।-डॉ. वीएस विकल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी