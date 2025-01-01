Auraiya News: अग्निवीर जवान के पिता को बाइक सवार ने मारी टक्कर, मौत

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नवादा मामरेजपुर निवासी ज्वैलरी कारीगर रामवीर (35) फफूंद से साइकिल से रात 8ः30 बजे गांव जा रहे थे, तभी धर्मपुर के सामने मुरादगंज सड़क पर अकबरपुर डांडा निवासी सुधीर (24) ने रामवीर को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस व एंबुलेंस को दी। इसके बाद घायल को एंबुलेंस से सीएचसी दिबियापुर लाया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।उधर, सुधीर (24) को भी पुलिस सीएचसी लेकर पहुंची। जहां डॉ. पंकज राजपूत उपचार कर रहे हैं। मृतक तीन पुत्री और एक पुत्र अभिषेक है। अभिषेक तीन माह पहले अग्निवीर में भर्ती हुआ था। अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है।