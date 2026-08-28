Auraiya News: माथे पर तिलक लगा बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र

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रक्षाबंधन के पर्व पर घर-घर में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। पर्व को लेकर बाजारों और मोहल्लों में भी रौनक देखने को मिली। सुबह से शाम तक बहन-भाई एक-दूसरे के घर पहुंचकर त्योहार मनाते नजर आए। छोटे-छोटे बच्चे भी रक्षाबंधन को लेकर खासे उत्साहित नजर आए। बिधूना निवासी प्रतिमा जादौन ने भी अपने भाई कान्हा जी को राखी बांधकर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। उधर, बाजार में भीड़ को देखते हुए थाना पुलिस ने लोगों को घटनाओं से बचने के लिए जागरूक किया।दायित्वों के निर्वहन के साथ मनाया रक्षाबंधनफोटो-23- मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मुकेशवीर सिंह को राखी बांधती नर्स। स्रोत। स्वयंफोटो-24- दिबियापुर थाना में क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार को राखी बांधती आरक्षी कल्पना। संवादफोटो-25- सदर कोतवाल राजकुमार सिंह को राखी बांधती महिला थानाध्यक्ष पूजा राठौर। स्रोत। पुलिसऔरैया। यूं तो त्योहार पर सभी अपने भाई-बहनों से मिलकर रक्षाबंधन मनाते हैं लेकिन सरकारी सेवाएं देने वाले लोगों के लिए अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ इस त्योहार को मनाना पड़ता है। शुक्रवार को त्योहार पर यह देखने को भी मिला। मेडिकल कॉलेज से लेकर थाना कोतवाली व अन्य सरकारी दफ्तरों में रक्षाबंधन मनाया गया। स्टाफ की बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। ऐसे में उन्हें अपने भाई-बहनों की गैरमौजूदगी का अफसोस नहीं हुआ। जरूरी सरकारी सेवाएं भी जारी रहीं। (संवाद)