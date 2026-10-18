Auraiya News: नदी किनारे रस्सी से बंधा मिला महिला का शव

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शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चौकीदार ने शव मिलने की सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। महिला की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष होने का अनुमान है। शव करीब छह दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया शव पानी के बहाव में बहकर आने की आशंका जताई जा रही है। किनारे लगने के बाद शव दिखाई दिया। महिला ने हल्के लाल रंग का ब्लाउज और चुनरी पहन रखी थी। शव रस्सी से बंधा होने के कारण पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल ने बताया कि महिला की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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अयाना। जुहीखा पुल के पास राना सिंह के खेत के सामने शनिवार को यमुना नदी में एक अज्ञात महिला का शव उतराता मिला। शव रस्सी से बंधा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए है।