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हादसा मंगलवार शाम करीब छह बजे तिगरी-गजरौला मार्ग पर शाहपुर उर्फ साहबपुर गांव के निकट हुआ। पुलिस और सरकारी एंबुलेंस को राहगीरों से सूचना मिली कि हादसा हो गया हैै। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। एंबुलेंस भी पहुंच गई। देखा दो युवक घायल अवस्था में पड़े हैं। बराबर ही उनकी बाइक पड़ी थी। इससे लग रहा था कि युवक हादसे का शिकार हुए हैं। तुरंत उनको सीएचसी में लाया गया। यहां पर एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया।पुलिस ने काफी प्रयास किया, लेकिन मृतक व घायल की पहचान नहीं हो सकी। उनके पास से पुलिस को मोबाइल मिले, लेकिन उनका लॉक लगा था। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं मिली, जिससे पहचान हो सके। पुलिस ने शव मोर्चरी पर रखवाने के बाद उनकी शिनाख्त के लिए प्रयास कर दिए हैं। सीओ अंजलि कटारिया का कहना है कि हादसे में युवक की मौत व साथी घायल होने का मामला सामने आया है। मृतक व घायल की पहचान नहीं हो सकी है।