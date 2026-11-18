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मोहल्ला मंसूरपुर निवासी अब्दुल रशीद का बेटा मोबिन तीन दिन पहले ट्रक पर जाने की बात कहकर घर से निकला था और बुधवार को उसका गला रेता शव आम के बाग में मिला था। वारदात के बाद से मृतक की पत्नी महताब और उसके दो मासूम बच्चों सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में तीन दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पुलिस तीन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि युवक की हत्या के मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। संवाद