विज्ञापन

इस समय ब्लड बैंक में 90 यूनिट ब्लड है। इस समय तिगरी गंगा मेला शुरु हो गया है। 30 से 40 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। जिला अस्पताल में सरकारी ब्लड बैंक है। हालांकि जिले में निजी ब्लड बैंक भी है। ब्लड बैंक से जरूरमंद लोगों को ब्लड दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए उपलब्ध यूनिट की निगरानी करने और समय से रक्त की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे किसी प्रकार की परेशानी न हो। समय-समय पर शिविर लगाए जाते हैं। जिससे ब्लड एकत्र किया जा सके। सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने बताया कि सभी ग्रुप के दो-दो यूनिट ब्लड बैंक में रखने के निर्देश दिए गए हैं।