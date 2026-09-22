फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Youth entered house on the pretext of drinking water, raped woman at knifepoint.

Amroha News: पानी पीने के बहाने घर में घुसा युवक, महिला से चाकू के बल पर दुष्कर्म

Tue, 22 Sep 2026 02:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Youth entered house on the pretext of drinking water, raped woman at knifepoint.
अमरोहा। पानी पीने के बहाने घर में दाखिल हुए युवक पर महिला ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुत्रवधू के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। सूचना पर डायल-112 पुलिस पहुंची। महिला ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रथमदृष्टया घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है।
विज्ञापन

घटना रविवार दोपहर करीब 12 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। महिला के मुताबिक, वह चचेरी सास और पुत्रवधू के साथ आंगन में बैठी थी। तभी एक युवक प्यास लगने की बात कहकर पानी मांगने पहुंचा। पुत्रवधू पानी लेने चली गई और चचेरी सास अपने घर चली गई। आरोप है कि पानी पीने के बाद युवक ने दोबारा पानी मांगा। पुत्रवधू के पानी लेने जाने पर युवक महिला को कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। महिला ने चाकू दिखाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुत्रवधू के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर भाग निकला।
विज्ञापन

महिला ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में उसने शहर कोतवाली में तहरीर दी। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed