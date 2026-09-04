Amroha News: ससुराल से लौटते ही युवक फंदे पर लटका
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:31 AM IST
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आदमपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 वर्षीय युवक ने बृहस्पतिवार को घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर जान दे दी। कमरे में शव लटकता देख परिजनों में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों में भी सन्नाटा पसर गया। परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
बताया गया कि युवक बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे ससुराल से घर लौटा था। करीब एक घंटे बाद ही उसने यह कदम उठा लिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। युवक अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ा है। उसकी मौत से परिवार में शोक छा गया। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले की कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली है। संवाद
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बताया गया कि युवक बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे ससुराल से घर लौटा था। करीब एक घंटे बाद ही उसने यह कदम उठा लिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। युवक अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ा है। उसकी मौत से परिवार में शोक छा गया। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले की कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली है। संवाद
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