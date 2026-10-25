Amroha News: हादसे से मजदूर की मौत, बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:35 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:35 AM IST
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हसनपुर। रहरा-हसनपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल मजदूर विनोद गोस्वामी (30) की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बिना कानूनी कार्रवाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
नगर की गुर्जर कॉलोनी निवासी विनोद के परिवार में दो बच्चे हैं। उनकी पत्नी पहले ही घर छोड़कर जा चुकी हैं और बच्चे पिता के साथ रहते थे। शुक्रवार शाम रहरा अड्डा पर अज्ञात वाहन की टक्कर से विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
पिता की मौत से दोनों मासूम बच्चों के सिर से साया उठ गया है। अब उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी चाचा पर आ गई है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं मिली है। संवाद
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नगर की गुर्जर कॉलोनी निवासी विनोद के परिवार में दो बच्चे हैं। उनकी पत्नी पहले ही घर छोड़कर जा चुकी हैं और बच्चे पिता के साथ रहते थे। शुक्रवार शाम रहरा अड्डा पर अज्ञात वाहन की टक्कर से विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
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पिता की मौत से दोनों मासूम बच्चों के सिर से साया उठ गया है। अब उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी चाचा पर आ गई है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं मिली है। संवाद
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