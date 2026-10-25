Amroha News: 28 को स्कूलों में ई-कचरा प्रबंधन का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी

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डीआईओएस डॉ. शतानंद शर्मा ने बताया कि अक्तूबर में विद्यालयों में एकत्र ई-कचरे को 28 अक्तूबर को एकत्रित कर अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या उपकरणों की मरम्मत करने वाली पंजीकृत इकाइयों को सौंपा जाएगा। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉक संसाधन केंद्र स्तर पर नोडल नामित किया गया है। कार्यालयों और विद्यालयों में जागरूकता सामग्री का प्रचार-प्रसार भी होगा। जिला एवं विकासखंड स्तर पर अभियान की निगरानी करने के साथ सभी गतिविधियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

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अमरोहा। स्कूलों में ई-कचरे के सुरक्षित निस्तारण और पुनर्चक्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 अक्तूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान 6.0 के तहत सभी विद्यालयों की सुबह की प्रार्थना सभा में ई-कचरा प्रबंधन विषय पर क्विज और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। स्कूलों में चार अलग-अलग डस्टबिन की व्यवस्था कर विद्यार्थियों को कचरे के उचित पृथक्करण का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया जाएगा।