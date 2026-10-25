Amroha News: मतदाता शिविरों में सन्नाटा, जीआईसी में दोपहर तक पहुंचे मात्र दो ही लोग

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पड़ताल के दौरान सुबह 11:35 बजे राजकीय इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 169, 170, 171, 172 और 173 पर बीएलओ मौजूद मिले, लेकिन दोपहर तक केवल एक मतदाता पहुंचा। दोपहर 12:20 बजे रायपुर खुर्द प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 216 और 217 पर तीन लोग नाम जुड़वाने और एक मतदाता नाम कटवाने पहुंचा।जोया ब्लॉक में 21 लोगों ने नाम संशोधन के लिए फार्म भरे। संविलियन विद्यालय जोया में 16 मतदाताओं के नाम संशोधित हुए और 45 नए वोट बने। सात लोगों ने नाम कटवाने के लिए आवेदन किया। नए मतदाता के लिए फार्म-6, नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और संशोधन के लिए फार्म-8 भरा जाता है। एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने बताया कि पहले दिन मिले आवेदनों को संकलित कराया जा रहा है।.....शिविर में बने 100 से अधिक नए मतदाताहसनपुर। क्षेत्र में शनिवार को विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत सात शिविर लगाए गए। इनमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं ने मतदाता बनने के लिए आवेदन किया। शिविरों में 100 से अधिक नए मतदाता बनाए गए। नगर पालिका, श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका विद्यालय समेत विभिन्न स्थानों पर बीएलओ ने फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से आवेदन जमा कराए। बड़ी संख्या में युवाओं ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में रुचि दिखाई। इस दौरान बीएलओ राजेंद्र सिंह, मोनू पाल, कौशल गुप्ता और मलिक अनवर आदि मौजूद रहे। संवादमहाविद्यालय के बूथ पर 11:50 बजे तक नहीं पहुंचा कोई मतदातागजरौला। आजाद नगर मोहल्ले के मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए शनिवार को रमाबाई आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में बूथ बनाया गया। बीएलओ पीके त्यागी और सुरजीत सिंह सुबह 10 बजे पहुंच गए, लेकिन 11:50 बजे तक कोई भी वोट बनवाने नहीं आया। दोनों बीएलओ खाली बैठे रहे। पीके त्यागी ने बताया कि दो लोगों के फोन आए हैं। उन्होंने दोपहर बाद वोट बनवाने आने की बात कही है। संवाद