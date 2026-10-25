Amroha News: नाली से निकाली गई गंदगी अब सड़कों पर नहीं पसरेगी

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बरसात के मौसम मेंं हर साल शहर के नालों की सफाई पालिका प्रशासन द्वारा कराई जाती है। नालों से निकाली गई सिल्ट कई दिनों तक सड़कों पर ही पसरी रहती है। इससे एक ओर संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है तो दूसरी ओर नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफी समय से पालिका प्रशासन नालों से निकाली गई कीचड़ के निस्तारण के लिए उपाय किए जाने पर विचार कर रहा था। तीन दिन पहले पालिका ने नालों से निकाली गई सिल्ट के निस्तारण के लिए लगभग 20 लाख रुपये की कीमत की दो सिल्ट कैरियर मशीन खरीदी हैं।पालिकाध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल ने बताया कि इन मशीनों की मदद से नालों से निकाली गई गंदगी तत्काल मौके से ही हटा कर सुरक्षित स्थान पर रखी जाएगी। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि इन मशीनों में फिल्टर भी लगे हुए हैं। कीचड़ मेंं जमा पानी भी मौके पर ही नालों में छाेड़ा जाएगा। इससे कीचड़ के निस्तारण में गति आएगी। ईओ अवधेश वर्मा का कहना था कि इन मशीनों की सहायता से नगर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।