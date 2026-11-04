Amroha News: रिपोर्ट बदलवाने की कोशिश का आरोप लगाकर पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा

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मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव चुचैला कलां निवासी राशिद की आठ वर्षीय बेटी रजिया खातून के गले में दर्द था। साेमवार रात परिजन उसे गांव के निजी मेडिकल क्लीनिक पर ले गए, जहां संचालक ने दवा दी। इसके बाद हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी धनौरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।पिता राशिद का आरोप है कि पुलिस ने परिजनों को जानकारी दिए बिना शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने मेडिकल स्टोर संचालक पर रुपये देकर रिपोर्ट अपने पक्ष में बदलवाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष पोस्टमार्टम और कार्रवाई की मांग की।सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत कराया। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि मंडी धनौरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं से कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों को थोड़ी गलतफहमी हुई थी, उन्हें समझाकर शांत कर दिया गया।