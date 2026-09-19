Amroha News: ट्रेन की चपेट में आकर अज्ञात युवक की मौत

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पुलिस के अनुसार मंगलवार को पृथ्वीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर युवक का शव पड़ा मिला। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत होने की आशंका है। आसपास के लोगों से पूछताछ के बावजूद मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने के लिए आसपास के थानों और क्षेत्र के लोगों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। संवाद