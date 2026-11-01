Amroha News: मौत से पहले बहन के खाते में ट्रांसफर किए 1.97 लाख रुपये

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बुधवार को गौरव (25) का खून से लथपथ शव खेत में बने मकान में मिला था। पास में तमंचा पड़ा था। मौत से पहले उसने मोबाइल फोन रीसेट किया था। गौरव के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है।सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि गौरव की दोनों बहनों और परिजनों से बात की गई है। माना जा रहा है कि वह किसी बात को लेकर अवसाद में था, लेकिन उसने इसका जिक्र बहनों से नहीं किया। मौत से पहले उसने छोटी बहन पारूल से साढ़े पांच मिनट और बड़ी बहन रविता से भी फोन पर बात की थी।थानाध्यक्ष अतवीर सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि गौरव ने मौत से पहले बहन रविता के खाते में 1.97 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे।