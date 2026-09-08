Amroha News: सीसीटीवी से तीन घंटे में चोरी का खुलासा, किशोर पकड़ा
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:04 AM IST
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डिडौली। मोहल्ला इकबाल नगर में बंद मकान के ताले तोड़कर चांदी के जेवरात चोरी करने की घटना का पुलिस ने तीन घंटे में खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक किशोर अपचारी को अभिरक्षा में लेकर चोरी के जेवरात बरामद किए। कार्रवाई के बाद उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया।
मोहल्ला निवासी साजिद अली 30 अगस्त को परिवार के साथ जयपुर गए थे। छह सितंबर को लौटे तो मकान के ताले टूटे मिले और अलमारी से चांदी के जेवरात गायब थे। सीसीटीवी फुटेज में 31 अगस्त को एक व्यक्ति मकान में दाखिल होकर चोरी करता दिखाई दिया। तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान किशोर अपचारी के रूप में की।
सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि किशोर के कब्जे से एक चांदी का कड़ा, दो जोड़ी पायजेब और दो चांदी की अंगूठियां बरामद हुई हैं। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
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मोहल्ला निवासी साजिद अली 30 अगस्त को परिवार के साथ जयपुर गए थे। छह सितंबर को लौटे तो मकान के ताले टूटे मिले और अलमारी से चांदी के जेवरात गायब थे। सीसीटीवी फुटेज में 31 अगस्त को एक व्यक्ति मकान में दाखिल होकर चोरी करता दिखाई दिया। तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान किशोर अपचारी के रूप में की।
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सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि किशोर के कब्जे से एक चांदी का कड़ा, दो जोड़ी पायजेब और दो चांदी की अंगूठियां बरामद हुई हैं। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
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