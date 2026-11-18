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एसपी ने इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कंट्रोल रूम पहुंचकर निगरानी व्यवस्था भी परखी। उन्होंने वहां तैनात पुलिसकर्मियों को कैमरों के माध्यम से भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने और संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मेला क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है। डीएम और एसपी ने प्रवेश एवं निकास मार्गों, बैरियरों और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिसकर्मी सतर्क रहें। महिला सुरक्षा और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए भी विशेष सावधानी बरतने को कहा। एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को शालीन व्यवहार और आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाने की हिदायत दी। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनका कुशलक्षेम भी जाना। इस दौरान एएसपी अखिलेश भदौरिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।