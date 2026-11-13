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Amroha News: मां गंगा की महिमा और धार्मिक विरासत को दर्शाएगा तिगरी मेले का लोगो

Fri, 13 Nov 2026 01:42 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:42 AM IST
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The Tigri Mela logo will showcase the glory and religious heritage of Mother Ganga.
अमरोहा। गंगा मेला तिगरी-2026 की पहचान को खास स्वरूप देने के लिए मेला प्रशासन ने आकर्षक लोगो जारी किया है। इसमें मां गंगा की महिमा, धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई गई है। लोगो में गंगा तट की छटा के साथ साधु-संतों, धार्मिक ध्वज, कलश और दीपों को स्थान दिया गया है।
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गुरुवार को जारी किए गए इस प्रतीक चिह्न में पारंपरिक कलात्मक शैली और आकर्षक रंगों का समन्वय किया गया है। इसमें ''''राजकीय गंगा मेला तिगरी-2026'''' को प्रमुखता से अंकित किया गया है। लोगो के माध्यम से मेले की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। मेला प्रशासन के अनुसार, यह प्रतीक चिह्न तिगरी मेले की विशिष्ट पहचान बनेगा। साथ ही श्रद्धालुओं की मां गंगा के प्रति अटूट आस्था और मेले की भव्यता को भी अभिव्यक्त करेगा। संवाद
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