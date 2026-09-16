Amroha News: शहर में 11 से 21 अक्तूबर तक होगा रामलीला महोत्सव का आयोजन
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:27 AM IST
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अमरोहा। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने एसडीएम सदर शशिभूषण पाठक से मुलाकात कर आगामी आदर्श रामलीला महोत्सव की व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष विशाल गोयल ने बताया कि ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव 11 से 21 अक्तूबर तक जगदीश सरन हिंदू इंटर कॉलेज के बाहर मैदान में होगा।
कमेटी ने रामलीला मैदान, मेला परिसर और आसपास के मार्गों पर विशेष सफाई व सैनिटाइजेशन, मुख्य व संपर्क मार्गों को गड्ढामुक्त कराने, पर्याप्त प्रकाश और निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, आवश्यकतानुसार मार्ग परिवर्तन व पार्किंग, स्वच्छ पेयजल के टैंकर तथा एंबुलेंस और स्वास्थ्य टीम की व्यवस्था कराने को भी कहा। एसडीएम ने संबंधित विभागों को समय से व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया।
इस दौरान महामंत्री विकास टंडन, कोषाध्यक्ष राकेश वर्मा, संरक्षक करुणेश गोयल, सह कोषाध्यक्ष अमित रस्तौगी, कुंवर विनीत अग्रवाल, शार्दुल अग्रवाल, संजीव प्रकाश यादव, अंकित गुप्ता, गौरव गोयल एडवोकेट, मनोज जोशी, संजीव सक्सेना एडवोकेट, संजीव गोयल और दिनेश रस्तौगी आदि मौजूद रहे।
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कमेटी ने रामलीला मैदान, मेला परिसर और आसपास के मार्गों पर विशेष सफाई व सैनिटाइजेशन, मुख्य व संपर्क मार्गों को गड्ढामुक्त कराने, पर्याप्त प्रकाश और निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, आवश्यकतानुसार मार्ग परिवर्तन व पार्किंग, स्वच्छ पेयजल के टैंकर तथा एंबुलेंस और स्वास्थ्य टीम की व्यवस्था कराने को भी कहा। एसडीएम ने संबंधित विभागों को समय से व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया।
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इस दौरान महामंत्री विकास टंडन, कोषाध्यक्ष राकेश वर्मा, संरक्षक करुणेश गोयल, सह कोषाध्यक्ष अमित रस्तौगी, कुंवर विनीत अग्रवाल, शार्दुल अग्रवाल, संजीव प्रकाश यादव, अंकित गुप्ता, गौरव गोयल एडवोकेट, मनोज जोशी, संजीव सक्सेना एडवोकेट, संजीव गोयल और दिनेश रस्तौगी आदि मौजूद रहे।
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