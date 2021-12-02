Amroha News: छह माह से बाजार ठेकेदार ने नहीं जमा कराया पैसा

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ग्राम विकास अधिकारी ने बीडीओ को भेजे पत्र में बताया कि अप्रैल में बाजार की नीलामी में ग्राम निवासी धर्मेंद्र सैनी को 13 लाख 65 हजार 500 रुपये में ठेका दिया गया था। रकम तीन किस्तों में जमा होनी थी। पहली किश्त एक सप्ताह में जमा की जानी थी। ठेकेदार ने 24 अप्रैल को 4 लाख 55 हजार रुपये का चेक दिया, जिसे बैंक ने निरस्त कर दिया।चेक निरस्त होने के बाद पंचायत स्तर से कई बार रकम जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन अब तक कोई धनराशि जमा नहीं हुई। ग्राम पंचायत सदस्य ममता भी सीडीओ से शिकायत कर चुकी हैं। मामले में कार्रवाई की तैयारी है।