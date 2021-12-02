Amroha News: गांवों में बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई जागरूकता

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बरसात में पतेई खालसा, नन्हेड़ा राजपूत समेत कई गांवों में लोग बुखार से परेशान रहे। स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर जांच और दवा वितरण किया। प्रभारी सीएमओ डॉ. जसकरन सिंह ने बताया कि गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार दिया जा रहा है। उन्होंने बुखार आने पर तत्काल अस्पताल में जांच कराने और दवा लेने की सलाह दी।.......जन आरोग्य मेले में पहुंचे करीब एक हजार मरीजअमरोहा/कैलसा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में जिले की 26 पीएचसी पर करीब एक हजार मरीजों ने दवाएं लीं। मौसम में बदलाव के कारण चर्म रोग और बुखार के मरीजों की संख्या अधिक रही।ग्राम नन्हेड़ा अलयारपुर की पीएचसी में 43 मरीजों की जांच हुई। इनमें बुखार के दो और एलर्जी के 10 मरीज शामिल रहे। हाइपरटेंशन, शुगर समेत अन्य रोगों के मरीज भी पहुंचे। पीएचसी प्रभारी डॉ. नगमा फिरोज ने बताया कि बदलते मौसम में स्किन एलर्जी के मरीज बढ़ रहे हैं। उन्हें दवा के साथ उचित परामर्श दिया जा रहा है। प्रभारी सीएमओ डॉ. जसकरन सिंह ने बताया कि जिलेभर में लगे मेले में करीब एक हजार मरीजों ने दवाएं लीं। इनमें बुखार समेत अन्य रोगों के मरीज शामिल रहे। संवाद