Amroha News: भरत मिलाप से सीता हरण तक के प्रसंगों ने दर्शकों को किया भावुक

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लीला में भरत के चित्रकूट पहुंचकर श्रीराम को अयोध्या लौटने के लिए मनाने, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक-कान काटने और श्रीराम के हाथों खर-दूषण वध के प्रसंग दिखाए गए। इसके बाद रावण-मारीच संवाद, स्वर्ण मृग का रूप धारण करने और रावण द्वारा सीता हरण का मंचन हुआ। माता सीता की रक्षा के लिए जटायु के संघर्ष और बलिदान ने दर्शकों को भावुक कर दिया।कमेटी अध्यक्ष विशाल गोयल ने बताया कि आगामी दिनों में रामचरितमानस के अन्य प्रसंगों का मंचन होगा। उन्होंने धर्मप्रेमियों से रामलीला में पहुंचकर धर्मलाभ लेने की अपील की। इस दौरान रमेश कुमार कालू, अजय अग्रवाल, करुणेश गोयल, पं. कपिल शर्मा, अजय चतुर्वेदी, विकास टंडन और राकेश वर्मा मौजूद रहे।