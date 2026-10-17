Amroha News: दिसंबर में होंगी हाईस्कूल और इंटर की प्री-बोर्ड परीक्षाएं

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बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी जारी होने के बाद स्कूलों के सामने पाठ्यक्रम समय से पूरा कराने और दोहराव का पर्याप्त अवसर देने की चुनौती है। जनवरी में प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में प्री-बोर्ड को जनवरी के अंतिम दिनों तक टालना मुश्किल होगा। स्कूल प्रबंधन उपलब्ध समय के अनुसार शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। प्री-बोर्ड से पहले कक्षा 10 और 12 का पाठ्यक्रम पूरा कराने के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा।प्री-बोर्ड से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र के प्रारूप और निर्धारित समय में सवाल हल करने का अभ्यास मिलेगा। परिणाम से उनकी कमजोरियों का पता चलेगा, जिन्हें बोर्ड परीक्षा से पहले दूर किया जा सकेगा। दिसंबर में प्री-बोर्ड कराने से लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी समय मिलेगा।राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. निशांत कुमार यादव ने बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षाएं करीब दो सप्ताह पहले शुरू हो रही हैं। ऐसे में दिसंबर में ही प्री-बोर्ड कराने की योजना है, ताकि विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।