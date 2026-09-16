फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Panic at school due to monkey menace; two female teachers attacked.

Amroha News: बंदरों के आतंक से स्कूल में दहशत, दो शिक्षिकाओं पर किया हमला

Wed, 16 Sep 2026 02:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Panic at school due to monkey menace; two female teachers attacked.
जोया। कस्बे में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। संविलियन विद्यालय जोया में बंदरों के झुंड के हमले से शिक्षक-शिक्षिकाओं और 268 बच्चों में दहशत है। सोमवार को भी बंदरों के हमले से डर कर भागीं दो शिक्षिकाएं गिरकर घायल हो गईं। प्रधानाध्यापिका ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को पत्र देकर बंदरों को पकड़वाने की मांग की है।
विज्ञापन

पत्र के अनुसार करीब 15 दिन पहले शिक्षिका ज्योति मलिक और कक्षा सात की छात्रा को शौचालय जाते समय बंदर ने काट लिया था। सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे शिक्षिकाएं करुणा राणा और पूजा कक्षा से कार्यालय जा रही थीं, तभी बंदरों ने पीछे से हमला कर दिया। भागते समय दोनों गिर गईं और पूजा के पैर में चोट लग गई। करीब एक घंटे बाद बंदर ने कक्षा सात के छात्र अरुण पर पीछे से हमला कर कमर में काट लिया। इससे विद्यालय में भय का माहौल है और शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन

ईओ विपिन कुमार सेंगर ने बताया कि जल्द बंदर पकड़ने की योजना तैयार की जाएगी। जिला अस्पताल में भी रोजाना बंदर और कुत्ते के काटने के मरीज पहुंच रहे हैं। मंगलवार को 32 लोगों को एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed