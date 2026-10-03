Amroha News: अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का ठहराव शुरू

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अमरोहा। गाड़ी संख्या 04213/14 अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल का शुक्रवार से ठहराव शुरू हो गया है। इससे अमरोहा के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। यह ट्रेन सप्ताह में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अमरोहा स्टेशन पर रुकेगी। दैनिक रेल यात्री समिति की मांग पर रेलवे बोर्ड ने आनंद विहार से चलकर अयोध्या जाने आने के लिए द्विसाप्ताहिक ट्रेन के ठहराव को मंजूरी दी है। इससे यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। एसएस जीआर मीना ने बताया कि शुक्रवार को ट्रेन स्टेशन पर रुकी। संवाद