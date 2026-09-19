Amroha News: डस रहे सांप...जान ले रहा अंधविश्वास

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गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे कई मरीजों को 20 से 30 तक इंजेक्शन देकर बचाया गया। हाल ही में साइकिल चलाते समय 11 वर्षीय बच्चे को सांप ने डस लिया था। सलारपुर में सांप पकड़ते समय कोबरा के डसने से घायल युवक को करीब 30 इंजेक्शन देकर बचाया गया। यह आंकड़ा जिला अस्पताल आने वाले मरीजों का है, जबकि सीएचसी पर भी लोग उपचार कराते हैं।इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. इकबाल ने बताया कि पिछले साल 165 लोगों को सांप ने डसा था, जबकि इस साल अब तक संख्या 251 पहुंच गई है। गर्मी में सांप बिलों से बाहर आते हैं और दबाव पड़ने पर डस लेते हैं। खेतों पर आते-जाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।......पांच लोगों को कोबरा ने डसाइमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. इकबाल ने बताया कि पांच लोगों को कोबरा ने तो पांच लोगों को करैत प्रजाति के सांप ने डसा। यह दोनों प्रजाति ज्यादा जहरीली मानी जाती है। इनके काटे लोगों को 30 से 40 तक इंजेक्शन देकर बचाया गया।........हसनपुर क्षेत्र में ढाई माह में पांच लोगों की सर्पदंश से मौत08- सितंबर को खुर्तिया गांव में किसान दिनेश कुमार (47) की मौत हो गई।30- अगस्त को हसनपुर के गांव पथरा में जयप्रकाश 30 की सर्पदंश से मौत हो गई।28- अगस्त को गांव दौलतपुर कला में सर्पदंश से कक्षा 10 के छात्र अरविंद की मौत हो गई।17- जुलाई को सैदनगली के मोहल्ला मेहंदीपुर निवासी किसान कुंवरपाल सिंह की बेटी त्रेषा को सांप ने डस लिया था। जिससे उसकी मौत हो गई।08- जुलाई को फूलपुर-बीझलपुर निवासी देवराज सिंह की 35 वर्षीया पत्नी इमरती देवी की सर्पदंश से मौत हो गई।.......तुरंत क्या करेंमरीज को बिना देर किए तुरंत किसी नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल में लेकर जाएं।जिस जगह पर सांप ने काटा है, शरीर के उस हिस्से को बिल्कुल न हिलने दें।मरीज के शरीर से अंगूठी, घड़ी, कंगन या तंग कपड़े तुरंत उतार दें क्योंकि सूजन आने पर ये नुकसान पहुंचा सकते हैं।मरीज को ढांढस बंधाएं और घबराने न दें।....बयानसांप के डसने पर किसी भी देसी नुस्खे, जड़ी-बूटी या झाड़-फूंक के भरोसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे जान जाने का खतरा बना रहता है। अगर डसने का मामला सामने आए तो तत्काल अस्पताल लेकर आएं। यहां पर एंटीवेनम इंजेक्शन लगाकर जान बचाई जा सकती है।-डाॅ. एके भंडारी, सीएमएस