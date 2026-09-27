फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Saturday in September was the coldest in 11 years.

Amroha News: 11 साल में सबसे ठंडा रहा सितंबर का शनिवार

Sun, 27 Sep 2026 02:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Saturday in September was the coldest in 11 years.
अमरोहा। शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। दिनभर हुई बारिश से तापमान में इतनी गिरावट दर्ज की गई कि शनिवार यानी 26 सितंबर का दिन पिछले 11 साल में सबसे ठंडा दिन बन गया। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान महज 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सितंबर के आखिरी सप्ताह में तापमान के इस तरह नीचे आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और घरों में कूलर व एसी बंद करने पड़े। पंखे की रफ्तार भी धीमी करनी पड़ी।
विज्ञापन

जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष 26 सितंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी अधिकतम तापमान सामान्य तौर पर दर्ज किए गए तापमान से काफी नीचे रहा। लगातार बारिश और ठंडी हवा के चलते तापमान में आई गिरावट ने लोगों को गर्मी से सीधे ठंडक के मौसम का अहसास करा दिया।
विज्ञापन


वर्ष अधि. तापमान न्यून. तापमान
2015 34.4 33.6
2017 31 27
2018 27 21.2
2019 32 25
2020 34 24
2021 32 20
2022 28 30
2023 32 24
2024 30 25
2025 30 23
2026 22 20
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed