Amroha News: 11 साल में सबसे ठंडा रहा सितंबर का शनिवार

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जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष 26 सितंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी अधिकतम तापमान सामान्य तौर पर दर्ज किए गए तापमान से काफी नीचे रहा। लगातार बारिश और ठंडी हवा के चलते तापमान में आई गिरावट ने लोगों को गर्मी से सीधे ठंडक के मौसम का अहसास करा दिया। विज्ञापन



वर्ष अधि. तापमान न्यून. तापमान

2015 34.4 33.6

2017 31 27

2018 27 21.2

2019 32 25

2020 34 24

2021 32 20

2022 28 30

2023 32 24

2024 30 25

2025 30 23

2026 22 20 जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष 26 सितंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी अधिकतम तापमान सामान्य तौर पर दर्ज किए गए तापमान से काफी नीचे रहा। लगातार बारिश और ठंडी हवा के चलते तापमान में आई गिरावट ने लोगों को गर्मी से सीधे ठंडक के मौसम का अहसास करा दिया।वर्ष अधि. तापमान न्यून. तापमान2015 34.4 33.62017 31 272018 27 21.22019 32 252020 34 242021 32 202022 28 302023 32 242024 30 252025 30 232026 22 20

अमरोहा। शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। दिनभर हुई बारिश से तापमान में इतनी गिरावट दर्ज की गई कि शनिवार यानी 26 सितंबर का दिन पिछले 11 साल में सबसे ठंडा दिन बन गया। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान महज 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सितंबर के आखिरी सप्ताह में तापमान के इस तरह नीचे आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और घरों में कूलर व एसी बंद करने पड़े। पंखे की रफ्तार भी धीमी करनी पड़ी।