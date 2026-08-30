Amroha News: गंगा का कटान तेज, पांच गांवों की हजारों बीघा फसल नदी में समाई

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सतेड़ा निवासी पीतम सिंह के मुताबिक पिछले 15 दिनों में गांव की करीब एक हजार बीघा भूमि और फसल गंगा में समा चुकी है। गंगाचोली में करीब 900 बीघा, पिपलौती कला में एक हजार और सिरसा गुर्जर में करीब 1100 बीघा भूमि व फसल प्रभावित हुई है। इन गांवों में करीब पांच हजार बीघा भूमि और फसल नदी में समा चुकी है।गंगा के टापू या तटबंध के भीतर बसे गंगानगर, सतेड़ा की मढैया, धोरिया की मढैया और सिरसा गुर्जर की मढैया समेत धोरिया, दयावली, चक की मढैया, सतेड़ा, गंगाचोली, श्यामपुरी, पिपलौती, सिरसा गुर्जर, महमूदाबाद, महरपुर गुर्जर, शहबाजपुर गुर्जर, देहरी गुर्जर, जल्लोपुर, बिरामपुर, फूलपुर, जामन वाली, पौरारा, सिरसा कला, मलकपुर, मरौरा, ख्वाजेपुर, जीपपुर और मुबारिजपुर के किसान प्रभावित हैं।एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि फसलों के नुकसान का आकलन कराया जाएगा और किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा।