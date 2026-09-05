Amroha News: रामडोल शोभायात्रा आज, डीएम-एसपी, सुरक्षा का लिया जायजा

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पैदल मार्च के दौरान अधिकारियों ने सड़क की स्थिति, जलभराव, साफ-सफाई, पथ प्रकाश, विद्युत तारों और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित विभागों को शोभायात्रा से पहले गड्ढे और जलभराव दूर कराने तथा मार्ग में किसी तरह का अवरोध नहीं रहने देने के निर्देश दिए गए। एसपी ने पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, भीड़ और यातायात व्यवस्था संभालने के साथ प्रमुख स्थानों पर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए। सीसीटीवी से भी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।डीएम-एसपी ने आमजन और व्यापारियों से पर्व को आपसी सौहार्द के साथ मनाने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि भ्रामक सामग्री प्रसारित नहीं करने को भी कहा।बैंड-बाजे संग बांटे निमंत्रणपत्रअमरोहा। एतिहासिक रामडोल शोभायात्रा को लेकर नगर में उत्साह का माहौल है। शोभायात्रा से एक दिन पहले शुक्रवार को श्री धार्मिक रामडोल कमेटी की ओर से अध्यक्ष पंडित कपिल शर्मा के नेतृत्व में निमंत्रण यात्रा निकाली गई। मोहल्ला बाजार कोट स्थित रियासत वाला मंदिर से शुरू हुई यात्रा प्रमुख बाजारों से होते हुए बाबा गंगानाथ मंदिर पहुंची। बैंड-बाजे के साथ निकली यात्रा के दौरान कमेटी पदाधिकारियों ने लोगों से शनिवार को निकलने वाली रामडोल शोभायात्रा में बढ़-चढ़कर शामिल होने का आग्रह किया। इस दौरान अध्यक्ष पंडित कपिल शर्मा के साथ अजय चतुर्वेदी, पंकज जिंदल, मनोज अग्रवाल, कुंवर विनीत अग्रवाल, सुभाष शर्मा, सचिन त्रिवेदी, मनु शर्मा मौजूद रहे। संवाद