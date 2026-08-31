Amroha News: कलक्ट्रेट बिजलीघर से दो घंटे बाधित रही आपूर्ति, लोग परेशान

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कुष्ठ आश्रम के पास लाइन में फाल्ट आने से बिजली आपूर्ति करीब दो घंटे बंद रही। फाल्ट ठीक होने के बाद भी बार-बार ट्रिपिंग होती रही। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी में परेशानी उठानी पड़ी। नियमित बिजली न मिलने से कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। विज्ञापन

ग्रामीण क्षेत्रों में भी कटौती जारी है। डिडौली में चार से पांच घंटे और जोया में करीब तीन घंटे की कटौती की जा रही है। अधिशासी अभियंता दुष्यंत कुमार ने बताया कि लाइन में फाल्ट आने से आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसे रात में ही सुचारु कर दिया गया। संवाद कुष्ठ आश्रम के पास लाइन में फाल्ट आने से बिजली आपूर्ति करीब दो घंटे बंद रही। फाल्ट ठीक होने के बाद भी बार-बार ट्रिपिंग होती रही। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी में परेशानी उठानी पड़ी। नियमित बिजली न मिलने से कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।ग्रामीण क्षेत्रों में भी कटौती जारी है। डिडौली में चार से पांच घंटे और जोया में करीब तीन घंटे की कटौती की जा रही है। अधिशासी अभियंता दुष्यंत कुमार ने बताया कि लाइन में फाल्ट आने से आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसे रात में ही सुचारु कर दिया गया। संवाद

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अमरोहा/जोया। उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती और ट्रिपिंग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीती रात कलक्ट्रेट बिजलीघर से करीब दो घंटे आपूर्ति बाधित रही। इसके बाद रातभर ट्रिपिंग होती रही, जिससे एसी और पंखे भी ठीक से नहीं चल सके। जोया क्षेत्र में करीब तीन घंटे की कटौती हुई।