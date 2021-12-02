Amroha News: हिंदी सरल, सुगम भाषा...अमरोहा के लोगों ने विदेश में बढ़ाया मान
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:33 AM IST
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अमरोहा। हिंदी दिवस पर हिंदी को दैनिक जीवन में अपनाने और इसके प्रचार-प्रसार का संकल्प लेने की जरूरत है। हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि जीवन मूल्य, संस्कृति और संस्कारों की संवाहक है।
सरल और सुगम होने के कारण देश ही नहीं, विदेशों में भी इसका प्रभाव बढ़ रहा है। अमरोहा के लोगों ने विदेश में हिंदी का मान बढ़ाया। साथ ही जिले का नाम भी रोशन किया। विभिन्न देशों में लोग हिंदी सीखकर भारतीय संस्कृति को समझ रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों के लोगों को जोड़ने और भावनात्मक एकता स्थापित करने में भी हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का माध्यम है।
हिंदी विश्व में अपना प्रभाव बढ़ा रही है। ऐसे में इसे भाषा के साथ भारतीय संस्कृति और पहचान के रूप में अपनाने की जरूरत है। हिंदी दिवस पर दैनिक जीवन में अधिक से अधिक हिंदी के प्रयोग और इसके प्रचार-प्रसार का संकल्प लेना चाहिए।
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सरल और सुगम होने के कारण देश ही नहीं, विदेशों में भी इसका प्रभाव बढ़ रहा है। अमरोहा के लोगों ने विदेश में हिंदी का मान बढ़ाया। साथ ही जिले का नाम भी रोशन किया। विभिन्न देशों में लोग हिंदी सीखकर भारतीय संस्कृति को समझ रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों के लोगों को जोड़ने और भावनात्मक एकता स्थापित करने में भी हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का माध्यम है।
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हिंदी विश्व में अपना प्रभाव बढ़ा रही है। ऐसे में इसे भाषा के साथ भारतीय संस्कृति और पहचान के रूप में अपनाने की जरूरत है। हिंदी दिवस पर दैनिक जीवन में अधिक से अधिक हिंदी के प्रयोग और इसके प्रचार-प्रसार का संकल्प लेना चाहिए।
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