Amroha News: आठ माह से पेंशन न मिलने से किसानों में नाराजगी

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ग्राम प्रशासक सुरेंद्र सिंह के आवास पर हुई पंचायत में नरेश चौधरी ने कहा कि बुजुर्ग किसानों और विधवा महिलाओं की आठ माह से अटकी पेंशन गंभीर मामला है। वह डीएम से वार्ता कर समाधान का प्रयास करेंगे। पेंशन नहीं मिली तो जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा।किसानों ने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग भी उठाई। प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि किसानों को पेंशन के साथ फसलों का भुगतान भी समय से कराया जाए। मांग पूरी न होने पर चुनाव में सरकार बदलने की चेतावनी दी।सदस्यता अभियान के तहत 42 लोगों को सदस्य बनाया गया। अध्यक्षता चौधरी जगदेव सिंह और संचालन इकबाल सैफी ने किया। सुरेंद्र सिंह, चरण सिंह, जसवंत सिंह, होमपाल सिंह, देवराज सिंह और कृपाल सिंह मौजूद रहे।