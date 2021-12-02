Amroha News: सास की मौत की जिम्मेदार पुत्रवधू को पुलिस ने पकड़ा

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थाना क्षेत्र के गांव ढयोटी निवासी प्रेम सिंह के बड़े पुत्र सोनू की पत्नी ज्योति का अपनी सास मायादेवी से अक्सर विवाद होता था। आरोप है कि 14 अगस्त को ज्योति ने मायादेवी की पिटाई कर दी, जिससे उनके अंदरूनी अंग में गंभीर चोटें आईं और तबीयत बिगड़ गई। मजदूरी से लौटे परिजनों को मायादेवी ने घटना की जानकारी दी। उन्हें निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया, लेकिन सुधार न होने पर रविवार को बाहर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रेम सिंह की तहरीर पर ज्योति और उसके दो भाइयों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। थानाध्यक्ष अतवीर सिंह ने बताया कि ज्योति को बृहस्पतिवार सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। संवाद